'Evita' müzikali Mersin'de sahnelenecek

MDOB'un açıklamasına göre, 28 Mart'ta prömiyeri yapılan ve eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı konu alan müzikal, 14 Mayıs Salı günü sahnelenecek. Müzikal 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın yöneteceği eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov üstlenecek. Dekoru Özlem Topuz, kostümü Olcay Engin Kaymaz, koreografisi Emre Karaca ve ışığı Tarı Deniz imzası taşıyan müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yapacak.