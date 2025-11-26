 Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 4 şüpheli tahliye 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) aile fertlerinin kesin ölüm nedenine ilişkin alınan mütalaada, ölümün gıda zehirlenmesi sonucu değil, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda, şüpheliler kokoreççi E.E, kafe işletmecisi F.M.O, lokumcu F.T. ve midyeci Y.D'nin gıda sektöründe faaliyet gösterdikleri, şüphelilerin eylemleri ile aile fertlerinin ölümü arasında herhangi bir illiyet bağının bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Bu aşamada şüphelilerin tutuklu kalmasının orantılılık ilkesine aykırı düşeceğinin anlaşıldığı kaydedilen yazıda, şüphelilerin tahliyeleri ile serbest bırakılmalarına karar verilmesi talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesine karar verdi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, vefat eden 4 kişinin cenazesinin kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği belirtildi.

Soruşturmanın başlangıcında zehirlenmenin kaynağı ve sebebinin kesin olarak bilinememesi nedeniyle vefat eden kişilerin olay öncesinde tükettikleri gıdalara ilişkin numunelerin alınarak analizleri için ilgili kurumlara gönderildiği kaydedilen açıklamada, yine olayın gerçekleştiği otelde olay öncesinde ilaçlama yapıldığının tespit edilmesi üzerine, olay yeri inceleme ekipleri tarafından otelde ilaçlamaya ilişkin delil ve numunelerin alınarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu aşamada alınan beyanlar, mevcut delil durumu ve iddialar dikkate alınarak 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 10 şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandığı, aynı suçtan 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği ifade edildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunun kesin ölüm sebebinin tespitine ilişkin raporunun 26 Kasım'da Başsavcılığa gönderildiği aktarılan açıklamada, bahsi geçen raporda, "olay nedeniyle ölen 2 kişi ve 2 çocuğun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu"nun bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamı, suçun niteliği, kusur durumu, Adli Tıp Kurumunun kesin ölüm sebebinin tespitine ilişkin raporu da dikkate alınarak, daha önce haklarında tutuklama kararı verilen 4 şüphelinin tahliyesine, 1 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verildiği, olayın meydana geldiği otel sahibi ile 2 otel görevlisi ve söz konusu otelde ilaçlama yaptığı tespit edilen firma sahibi ile 2 çalışanı olmak üzere toplam 6 şüphelinin tutukluluk hallerinin devam ettiği, soruşturma işlemlerinin ayrıntılı, kapsamlı ve titizlikle sürdürüldüğü hususları kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

Tekrar rahatsızlanan aile, 13 Kasım saat 01.00 sıralarında bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaa, soruşturma dosyasına girmişti.

Mütalaada, yapılan ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği kaydedilmişti.

Hazırlanan mütalaada, Böcek ailesi fertlerinin ölümlerinin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği bildirilmişti.