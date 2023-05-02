Fatih’te evinden kavgayı izleyen bir kişi polisin açtığı ateşle yaralandı

Fatih'te iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen polisin havaya ateş açması sonucu evinden olayı izleyen kişinin yaralanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şehremini Mahallesi’nde 30 Nisan gecesi iki grup arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmak isteyen polisin havaya ateş açması sonucu, evinin penceresinden olayı izleyen 26 yaşındaki Osman Ataman'ın yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

8 kişi gözaltına alındı

Ataman'ın tedavisi de kaldırıldığı Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, ekiplerin kavga eden 2 gruba müdahale etmesi ve bir polisin tarafları ayırmak için silahla bir kaç el havaya ateş açması yer aldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kavgaya ilişkin 8 kişinin gözaltına alındığı ve Ataman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtilmişti.