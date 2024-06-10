Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde teklif süresi uzatıldı
İstanbul'daki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesi süreci devam ediyor. Son teklif verme süresi 12 Haziran'dan 25 Haziran'a uzatıldı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi için daha önce 12 Haziran saat 17.30 olarak duyurulan son teklif verme süresi, 25 Haziran saat 17.30'a kadar uzatıldı.
Teklifler, ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, son teklif verme tarih ve saatine kadar ÖİB'ye elden teslim edilecek.