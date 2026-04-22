Ferdi Atuner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Atuner neden öldü?

Olacak O Kadar, Ayrılsak da Beraberiz gibi ünlü yapımlarla hafızalara kazınan Ferdi Atuner yaşamını yitirdi. Tiyatro ve sinema oyuncu Atuner'in acı haber sonrası hayatı araştırılmaya başlandı.

Ferdi Atuner kimdir?

Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944 tarihinde Erzincan'da doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda oynadı. Bazı jeneriklerde adı hatalı biçimde Ferdi Altuner olarak geçer. Çok sayıda TV dizisi ve sinema filminde oynamıştır.

Ferdi Atuner dizi ve filmleri:

Sünnet Çocuğu

Organik Aşk Hikâyeleri

Cümbüşü Sanata

Meleklerin Mucizesi

Abbasın Melekleri

Muhalif Başkan

Hayat Sürprizlerle Dolu

Sarı Keçilikler

Papatyam: Celal

Sevimli Dinozor Tatilde

Kirpi

Bez Bebek: Müdür

İki Arada Aşk: Gizem'in babası

Profesyonel Çaylaklar

Ahududu

Kahraman İnekler

Cennet Mahallesi: Tuncay

Azize

Çocuklar Duymasın

Reyting Hamdi

En Son Babalar Duyar: Samim

Kahpe Bizans: Nacar köylüsü

Ayrılsak da Beraberiz: Yesari

İskele Sokak: Bakkal Osman

Bizim Kuruntu Ailesi: Nezahat Hanım'ın yeni eşi Köfteci Necmi Bey

Yasemince

Çılgın Bediş: Plakçı

Alaadin-i Attar Hz: Emirşah

Oğlum Ve Ben: İbrahim Kurt seslendirmesi

Merhamet

Hasat / Hacı Bayram-ı Veli Hz (dizi): Yavuz Selekman seslendirmesi

Çıkmaz (film): Özlem'in babası

Tanık

Eda Hanım (dizi)

Ziyaretçi (film): Yaşar Yağmur seslendirmesi

Minyeli Abdullah (film): Savcı

Reis Bey: Cezaevi Müdürü

Kurtdereli Mehmet Pehlivan

Keşanlı Ali Destanı (film)

Kansporu (film)

Kadın Dul Kalınca

Hanım: Agah

Emanet (film, 1988 (2)): Seslendirme

Çark (sinema filmi): Patron

Yasemin (sinema filmi): Oğulları için kadın tutan baba

Yalnız Kadın (sinema filmi): Ahmet Turgutlu seslendirmesi

Mesela Muzaffer (TV dizisi, 1987)

Kavanozdaki Adam (TV dizisi, 1987): Metin

Kaderim (1987)

Ateşten Günler (TV dizisi, 1987): Talat Paşa

Çağdaş Bir Köle (sinema filmi, 1986)

Tokatçı (sinema filmi, 1986): Yadigar Ejder seslendirmesi

Tokat (video, 1986)

Olacak O Kadar

Namus Düşmanı (sinema filmi, 1986): Ödemişli

Mavi Yolculuk (sinema filmi, 1986)

Kupa Kızı (sinema filmi, 1986): Kuyumcu

Hastahane (sinema filmi, 1986)

Halkalı Köle (sinema filmi, 1986)

Duvardaki Kan (TV dizisi, 1986): Yusuf Çetin seslendirmesi

Biraz Neşe Biraz Keder (sinema filmi, 1986): Cevdet

Aşk Dediğin Laftır (video, 1986)

Yaz Bitti (sinema filmi, 1985): Dr.

Patron Duymasın (sinema filmi, 1985): Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Bey

Mavi Muammer (video, 1985)

Güldür Yüzümü (sinema filmi, 1985): Büyük Patron Vehbi

Dul Bir Kadın (sinema filmi, 1985): Kumarbaz

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (TV dizisi, 1985): Operatör

Öç (video, 1984): Menain

Yabancı (sinema filmi, 1984): Cavit

Dağınık Yatak (sinema filmi, 1984): Füsun'un partneri

Aliş ile Zeynep (TV dizisi, 1984)

Küçük Ağa (TV dizisi, 1984): Ali Rıza

Üç İstanbul (TV dizisi, 1983)

Çarıklı Milyoner (sinema filmi, 1983): Cengiz

Yusuf İle Züleyha (TV filmi, 1983)

Alçaktan Uçan Güvercin (TV dizisi, 1983)

Preveze Öncesi (TV dizisi, 1982)

Hacı Arif Bey (TV dizisi, 1982)

IV. Murat (TV dizisi, 1980): Bostancıbaşı

Vay Başımıza Gelenler (sinema filmi, 1979): Mösyö Bruno

Aşk Dediğin Laftır (sinema filmi, 1976)

İyi, Kötü ve Çirkin (sinema filmi, 1966): Türkçe seslendirme.