Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!

Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un (79) verdiği bir röportajda vasiyetine yönelik açıklamaları, sanatçının kaybından sonra tekrar gündeme geldi. Söz konusu röportajda telif gelirlerine yönelik açıklamada bulunan Tayfur, sanatçı hassasiyetini ortaya koyan sözleriyle dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

Telif gelirlerini varisçileri paylaşacak

Günümüzün yasal düzenlemeleri uyarınca, Tayfur'un imzasını taşıyan bestelerinin dijital platformlarda yayınlanması ya da herhangi bir dizi ve film projesinde kullanılması durumunda elde edilecek gelirler, yasal varisler arasında dağıtılacak.

Tuğçe Aydın'a dava açmıştı

Maddi konulardan dolayı kızı Tuğçe Aydın'la sorun yaşayan Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkmış ve dava açmıştı. Tuğçe Tayfur, "Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim" diyerek babasına verdiği sert yanıtla gündeme gelmişti.

Ferdi Tayfur'un avukatı davaya yönelik açıklama yapamış ve mahkemeden gelen yanıtı şu şekilde duyurmuştu: "Açmış olduğumuz 'Tuğçe Tayfur Store' markasına ilişkin marka hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir. İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur." İkili arasındaki mali sorunlar, Tayfur'un son günlerinde de sürmekteydi.

Cenaze programı

MESAM Başkanı Recep Ergül, Tayfur için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı. Sanatçının cenazesi yarın ikindide Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.