Ferdi Zeyrek davasında tahliye kararı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Kurban Bayramı'nın 1. günü 6 Haziran 2025 gecesi evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ve ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran günü hayatını kaybetmesine ilişkin ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi, hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanıklar H.İ. ve N.B. ile tutuksuz yargılanan 8 sanık, müşteki sıfatıyla Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve arsayı Ferdi Zeyrek ile birlikte alarak inşaat sürecinde yer alan Gencay Esendağ, konutların yapım aşamasını anlattı. İnşaatın imece usulüyle yapıldığını belirten Esendağ, "Mimar olmasından dolayı Ferdi bey inşaatla ilgilendi. Hep birlikte inşaatlar için kendi aramızda para topladık. Müteahhidin sadece ismini kullandık. Evlerin kabasını birlikte yaptık ancak evin içerisine herkes kendi yaptırdı. Havuzları, kaba inşaatlar bittikten sonra yaptık. Havuzların üstünü kapattık ve ruhsat aldıktan sonra tekrar açtık. Benim de iki defa kablolarım, bir kere motorum yandı. Ferdi Beyin havuzunda da benzer arızalar oldu" ifadelerini kullandı.

Diğer tanık Mehmet Tolga Günhan da kaba inşaatı ortak yaptırdıklarını belirterek, "Havuz bitmek üzereydi. Havuzun ruhsat alındığında kabaları vardı ama üzeri örtülüydü" dedi.

Yapı denetim süreci

Yapı denetim firması sahibi Hüseyin Solmaz, projenin kendilerine geldiğinde kabul ettiklerini ve denetimlerini tamamladıklarını ifade etti. Solmaz, "2020 Haziran ayında binalar yüzde 90 oranında bitmişti. Belediye de oturma ruhsatı vermişti. Süs havuzları bizlerin denetiminin altında değildir" şeklinde konuştu.

Olay günü ve teknik detaylar

Başkan Zeyrek'in yakın koruması Atınç Hamzaçebi, olay öncesinde havuzda kirlilik ve bulanıklık şikayeti olduğunu, bu konuda ilgili ustalarla görüşüldüğünü aktardı. Elektrik tesisatını yapan Semih Özer ise "2018-2020 yılları arasında çalıştık. Benden süs havuzu ve peyzaj için kablo istediler, ben de panodan kablo çektim. O dönem kaçak akım rölesi takılmıştı. Daha sonra sökülüp sökülmediğini bilmiyorum" beyanında bulundu.

İtfaiye görevlisi Seyhan Karakaya da olay yerine intikal ve ilk müdahale sürecine ilişkin bilgi verdi. Tanık ifadelerinin ardından savcılık makamı tutuklu 2 sanığın tahliye edilmesini talep etti. Verilen aranın ardından tekrar görülen davada mahkeme heyeti tutuklu bulunan H.İ. ile N.B.'nin tahliyesine karar verdi.

9 Eylül Üniversitesinden yeni bilirkişi raporu oluşturulması karar verilen dava ifade vermeyen tanıkların da dinlenmesi amacıyla 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.