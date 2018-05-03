FESTO, KUKA ve SICK, endüstri 4.0 çözümlerini anlattı

03 Mayıs 2018

ZEHRA ORUÇ

BURSA - FESTO, KUKA ve SICK otomasyon markaları Bursa’da düzenledikleri Endüstri 4.0 semineriyle, stratejik çözümlerini Bursalı firmalarla paylaştı. Etkinlikte, sanayicinin yalnızca teknolojik yatırımla Endüstri 4.0’a başlamış olmadığını, insan ve organizasyonla bir bütün olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Festo Endüstriyel Otomasyon Satış Müdürü Tolga Kutlu, 4’üncü sanayi devriminin diğer üçünden farklı olarak, firma veya ülkelerin gerçekleşmesi için çaba harcaması gereken bir devrim olduğunu belirtti. Endüstri 4.0’ın ortaya çıkış sürecinden bahseden Kutlu, saatlik işçilik ücretleri sıralamasında birinci 49 dolar ile Almanya iken, bunu Fransa, Amerika’nın takip ettiğini belirtti. Hindistan’da saat ücretinin 1 dolar, Çin’de ise 2 dolar olduğunu aktaran Kutlu, “Türkiye’de ise bu rakam 12 ila 15 dolar seviyesinde. Üretimde hammaddeyi çok farklı fiyatlara alma şansınız yok ama rekabette en çok fark eden işçilik maliyetleri. Son 30-40 yıldır işçilik maliyetlerinin ucuz olması kaynaklı yabancı firmaların yatırımlarını Uzakdoğu’ya yapması nedeniyle gelişimler bu bölgelere olmuştur. Kaybettiği rekabet ortamını yeniden kazanmak isteyen Amerikalı sanayici, tekrardan üretim maliyetlerini düşürüp, Uzakdoğu ile yeniden rekabet etme ortamı yaratmaya çalışıyor. Bunu da Endüstri 4.0 adı altında yapıyor” diye konuştu. Endüstri 4.0’ın sadece bir teknoloji olmadığına vurgu yapan Tolga Kutlu, “İnsan ve organizasyon boyutları ile birlikte düşünmemiz gerek. Sanayicinin sadece teknolojiye yatırım yapması, endüstri 4.0’ı uyguluyor anlamına gelmez” dedi. Endüstri 4.0’ın akıllı evler, asistan robotlar, otonom sürüş, Uber, sosyal medya gibi platformlarla günlük hayatta yoğun bir şekilde yaşandığının da bilgisini verdi. Özel sektörün endüstri 4.0’a geçişe ne kadar hazır olduğunu ölçebilmesi için ilk olarak rakiplerinden güçlü olan yanlarını analiz etmeleri gerektiğinin bilgisini veren Tolga Kutlu, “Ardından da maliyetleri azaltmalı, ciroyu artırmalı, yeni iş modelleri eklemeli. Festo olarak dijital müşteri yolculuğu dediğimiz müşterimizin ihtiyaçlarını ortaya çıkarıp, o ihtiyacı karşılayıp çözüm bulana kadar geçen tüm aşamalarına destek veriyor, Endüstri 4.0 tabanlı ürün ve servis hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizi dijital yolculuğa entegre etmeye yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye inovasyon temelli yapıya geçiş aşamasında”

Dijital dönüşümün, teknolojiyi batı geliştirecek, doğu üretecek algısını kırdığını ifade eden SICK Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kahveci ise, Endüstri 4.0’ın bu durumun bir kaldıracı görevinde olduğunu belirtti. Kahveci, “Türkiye olarak bu iki dengenin tam ortasında yer alıyor. Maliyet endeksi bakımından bir miktar daha iyiyiz, coğrafi anlamda da avantajlıyız. Türkiye günümüzde verimlilik temelli, inovasyon temelli yapıya geçiş aşamasında. Dijital dönüşümü gerçekleştirebilir ve kendi üretim sürecimize katabilirsek bulunduğumuz klasmandan inovasyon temelli ülkelere geçebiliriz. Bu çok uzak değil. Şansımız var. Sanayi bunun farkında. Fikri mülkiyet ve markaya önem veriyor. Bundan sonraki süreçte ürünlerimizde katma değer yaratarak kendi kabiliyetimizi artırmalıyız” şeklinde konuştu. Mehmet Kahveci, Sick olarak akıllı sensörler, güvenlik çözümleri, 2D ve 3D görüntü işlemleri ile kalite kontrol, otomatik tanımlama ve takip çözümleri hizmeti verdiklerini sözlerine ekledi.

“Kurduğumuz hattın yüzde 30’unu çöpe atıyoruz”

Kuka’nın faaliyetlerinden bahseden KUKA Türkiye Ülke Müdürü Kağan Abidin ise, geliştirdikleri teknolojilerde insanın el becerilerini taklit ederek robotlar yaptıklarını, bundan sonraki süreçte insanın mobilite yeteneklerini de dahil etmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerinin bilgisini verdi. Katma değer yaratmanın dört unsurdan geçtiğini aktaran Abidin, “Bunlar yarı mamul girdileri, lojistik maliyet unsurları, işçilik maliyetleri ve üretim teknolojileri yatırımları. İş gücü maliyetini minimize etmek ve üretim teknolojilerine yatırım yapmak gerekiyor; ancak bugün firmalar kurdukları hattın en iyi ihtimalle yüzde 30’unu çöpe atıyor. Çünkü bu hattan bugünkü ürünlere yönelik verim almayı hedefliyor. Oysaki gelecekteki potansiyel ürünleri de üretebilmek gerek. 10 yıl boyunca üreteceğiniz ürünlerin maliyetlerini düşürecek bir strateji izlemesi gerek” dedi.

Toplantının ikinci oturumunda ise, Sick Fabrika Otomasyon Bölüm Müdürü Utku Lembet ‘tende değil gende değişim’, Kuka Teknik Destek ve Uygulama Mühendisi Melih Bozkurt ‘Endüstri 4.0’da robotik dönüşüm’, Festo Fabrika Otomasyon Ürün Pazarlama Müdürü Sinan Cem Güney ise, ‘pnömatik dünyasında endüstri 4.0 etkisi’ başlıklı sunumlarını yaptı.