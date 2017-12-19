FETÖ davasında Çapkın ve Mutlu için karar
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluluğunun devamına karar verildi
FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasında, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında olduğu 4 sanığın tahliyesine karar verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada, taleplere ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Çapkın ve Mutlu'nun tahliyesine karar verilmesini istedi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık avukatlarının talepleri alındı.
Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu sanıklar Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliye edilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.
Çapkın için tahliye kararı verildi
Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluluğunun devamına karar verildi.
Tahliye edilen Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a "ev hapsi" verildi.
Kaynak: AA