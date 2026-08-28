FETÖ’nün Almanya yapılanmasına operasyon: 2 kişi yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul merkezli iki ilde operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre çalışmalar; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütüldü.

Almanya’daki faaliyetleri mercek altına alındı

Soruşturmada Almanya’nın Mannheim kentinde yaşayan Y.A’nın, örgütün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik rehberlik faaliyetlerinde sorumlu düzeyde yer aldığı öne sürüldü.

Şüphelinin, Almanya merkezli ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen derneklerin çalışmalarına katıldığı, bir eğitim danışmanlığı firması aracılığıyla örgüt soruşturmalarında adli işlem gören veya cezaevinde bulunan kişilerin çocuklarının Almanya’da eğitim almasını sağladığı iddia edildi.

Y.A’nın ayrıca Almanya’daki örgüt mensuplarıyla görüşmeler düzenlediği ve cezaevindeki örgüt üyeleriyle yurt dışındakiler arasında bilgi alışverişine aracılık ettiği yönünde bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

Kemal Batmaz’ın kızının da aralarında olduğu belirtildi

Almanya’da eğitim gören öğrenciler arasında, FETÖ/PDY’nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirtilen Kemal Batmaz’ın kızı E.B’nin de bulunduğu tespit edildi.

Örgüt üyeliği nedeniyle hakkında adli işlem yapılan A.K.Y’nin oğlu S.Y. ile Ankara Adliyesinde hâkim veya savcı olarak görev yaparken ihraç edilen ve halen cezaevinde bulunan B.K’nin kızı H.K’nin de bu öğrenciler arasında yer aldığı kaydedildi.

Üç adrese eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması amacıyla 28 Ağustos 2026 saat 05.40’ta İstanbul’daki iki ve Muğla’daki bir adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, yurt dışında oldukları belirlenen diğer 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.