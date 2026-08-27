Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan ayrılan Erdoğan’ın ilk durağı Çengelköy oldu.

Erdoğan, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi’nde aracını durdurarak bir oyuncakçıya girdi. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye ederek harçlık verdi.

Oyuncakçıdan çıktı, kebapçıya girdi

Oyuncakçı ziyaretinin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, daha sonra davet üzerine yakındaki bir kebapçıya geçti.

Kebapçıda çalışanlar ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan’a ikramda bulunuldu. Cumhurbaşkanı, iş yerindekilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Çocuklara harçlık verdi

Yaklaşık 45 dakika süren esnaf ziyaretlerinin ardından Erdoğan, yolun karşısında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Yanına gelen çocuklara harçlık veren Cumhurbaşkanı daha sonra bölgeden ayrıldı.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı ekipleri tarafından çevrede bulunan çocuklara da oyuncak dağıtıldı.