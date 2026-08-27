İstanbul barajlarında alarm: Doluluk yüzde 45’e geriledi

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İstanbul'da sıcak hava ve yağışların yetersizliğiyle birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı 27 Ağustos itibarıyla yüzde 45,16 olarak ölçüldü. Bu oran 19 Ağustos'ta yüzde 48,13 seviyesindeydi. Böylece barajlardaki doluluk 8 günde 2,97 puan geriledi.

Mayıstan bu yana sert düşüş

İstanbul barajları 11 Mayıs'ta yüzde 72,05 ile 2026 yılının en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı.

Mayıs ayındaki zirvenin ardından başlayan gerilemeyle ortalama doluluk oranı 27 Ağustos'ta yüzde 45,16'ya kadar düştü. Böylece yaklaşık üç buçuk ayda 26,89 puanlık düşüş yaşandı.

İstanbul barajlarında son durum

Barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 74,29 ile Elmalı'da ölçüldü. Elmalı'yı yüzde 64,08 ile Ömerli ve yüzde 63,43 ile Darlık takip etti.

Alibey'de doluluk yüzde 44,21, Terkos'ta yüzde 39,53, Büyükçekmece'de yüzde 32,19, Istrancalar'da yüzde 28,48 ve Sazlıdere'de yüzde 25,37 olarak kaydedildi.

Doluluk Kazandere'de yüzde 19,27'ye, Pabuçdere'de ise yüzde 10,64'e kadar geriledi.