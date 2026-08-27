Su seviyesi düştü: Balık ölümleri başladı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim göletinde, yağışların yetersizliği ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Balık ölümlerinin görülmesi üzerine sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim göletinde su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri meydana geldi.
Bölgede yağışların yetersiz olması ve kuraklığın etkisiyle Çerkezmüsellim göletinde su seviyesi düştü.
Gölette balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.
Balık ölümlerinin su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA