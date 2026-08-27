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Su seviyesi düştü: Balık ölümleri başladı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim göletinde, yağışların yetersizliği ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Balık ölümlerinin görülmesi üzerine sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.

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Su seviyesi düştü: Balık ölümleri başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim göletinde su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri meydana geldi.

Bölgede yağışların yetersiz olması ve kuraklığın etkisiyle Çerkezmüsellim göletinde su seviyesi düştü.

Su seviyesi düştü: Balık ölümleri başladı - Resim : 1
Gölette balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme başlattı.

Balık ölümlerinin su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen miktarının azalmasından kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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