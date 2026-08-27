TEPAV gıda enflasyonunu açıkladı: Ağustos ayında fiyatı en çok artanlar...

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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ağustos 2026 dönemine ilişkin TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) sonuçlarını yayımladı.

1-25 Ağustos tarihleri arasında toplanan verilere göre, Türkiye’de aylık gıda enflasyonu yüzde 1,07 olarak hesaplandı. TEPAV, gıda fiyatlarının ağustos ayında yataya yakın seyrettiğini bildirdi. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 30,9 seviyesinde gerçekleşti.

Taze fasulye, limon ve kavun ucuzladı

Ağustos ayında taze meyve ve sebze grubunda en belirgin fiyat düşüşü taze fasulye, limon ve kavunda görüldü.

Aynı grupta fiyatı en fazla artan ürünler ise elma, kültür mantarı ve salatalık olarak sıralandı.

Palamut, yumurta ve çayda fiyat artışı

CNBC-e'nin haberine göre, taze meyve ve sebze dışındaki ürünler incelendiğinde en yüksek fiyat artışları yerli palamut, yumurta ve çayda kaydedildi.

Mercimek, krema, kaymak ve benzeri süt ürünleri ile ambalajlı şeker ise fiyatı düşen ürünler arasında yer aldı.

KKTC’de gıda enflasyonu yeniden yükseldi

TEPAV’ın KKTC-TEGE sonuçlarına göre, 1-25 Ağustos döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 2,72 oldu. Böylece KKTC’de gıda fiyatları ağustos ayında yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Yıllık gıda enflasyonu geriledi

TEPAV’ın temmuz ayına ilişkin verilerinde Türkiye’de aylık gıda enflasyonu yüzde 0,93, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 32,8 olarak açıklanmıştı.

Buna göre aylık gıda enflasyonu temmuza kıyasla sınırlı artış gösterirken, yıllık oran yüzde 32,8’den yüzde 30,9’a geriledi.

Ağustos dönemine ait diğer kuruluşların gıda fiyatı verileri ise TEPAV bülteninin hazırlandığı tarih itibarıyla henüz yayımlanmadı.