Gıda ihracatında hedef: 3 yılda 50 milyar dolara ulaşmak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, fuarın çok kısa zamanda ciddi bir yol kat ettiğine dikkat çekti. İstanbul’da böyle bir fuarın eksikliğinin her zaman hissedildiğini ifade eden Avdagiç, “Yurt dışındaki Anuga ve SIAL gibi 4 bin-5 bin firmanın yer aldığı organizasyonlarda Türkiye’yi temsil ediyoruz. 30 milyar dolara yakın gıda ihracatı olan ülkemizde, kapsamlı bir versiyonunu görmeyi çok arzu ediyorduk.

3 holde başlayan bu fuar bugün 6 holde düzenleniyor. Alanda 11 holümüz var ancak bir yıl sonra 13 holümüz olacak. Önümüzdeki 3 yıl içinde tüm hollerin doldurulacağının sözünü aldık. Şu an fuara 700 firma katılıyor. İnşallah en kısa zamanda tüm bu holleri doldurarak 1.500-1.800 firmaya ulaşmayı ümit ediyoruz. 2025 yılında 180’e yakın ülkeye 2 bin 300 çeşit ürün ihraç edilerek 28 milyar dolara yakın gıda ve gıda ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. Gıda ihracatında 50 milyar dolarlık bir hedef koyduk ve önümüzdeki 3 yıl içinde bu rakama ulaşacağımıza inanıyoruz.” dedi.

İhracat 7 ayda %4,1 arttı

Önümüzdeki dönemde yeni teknolojilerin, uygulamaların, beklentilerin ve standartların devreye gireceğini kaydeden Avdagiç, “Bütün ülkeler bu alanda gaza basmış durumda. Bundan sonra gıda güvenliği beklentilerini karşılayacak şekilde daha uzun raf ömrü, sürdürülebilir ambalaj, çevreci yaklaşım ve gıdanın fire vermeden tüketiciye ulaşması en önemli hedefler olacak. Ayrıca yüksek teknoloji, otomasyon sistemleri ve yapay zekâ kullanımı gibi konular daha çok öne çıkacak.” diye konuştu.

Bu yıl Türkiye’de yaş sebze ve meyvede bir bolluk yaşandığına değinen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, üretim rekoltesinin oldukça yüksek olduğunu ve ihracatın bu yıl daha güçlü seyrettiğini ifade etti. Yaş sebze ve meyveden hububat ve mamullerine, bitkisel yağlardan kuru meyveye kadar birçok ürünün ihraç edildiğini belirten Gürcan, “Bu olumlu seyir 2026 yılında da devam ediyor. İlk 7 ayda ihracatımız %4,1’lik artışla 19,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.” dedi.