İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli: Tarla maliyeti düşmeden raftaki fiyat düşmez

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kestelli, gübre, mazot, yem ve enerji gibi temel girdilerde öngörülebilir bir maliyet yapısına ihtiyaç olduğunu söyledi. Üretici ve tarımsal sanayicinin uygun koşullu finansmana erişiminin güçlendirilmesini isteyen Kestelli, tarımsal desteklerin üretim kararlarından önce açıklanarak zamanında uygulanması gerektiğini ifade ederek, tarım politikalarının yalnızca fiyatları düşürmeye değil, üretim kapasitesini korumaya ve güçlendirmeye odaklanması gerektiğini vurguladı.

Mısır ihtiyacının 3,5 milyon tonu ithalatla karşılanıyor

İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ise dünya tarım ve yem hammaddeleri piyasalarında yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. İklim koşulları, jeopolitik gelişmeler, navlun maliyetleri ve döviz kurunun Türkiye'deki üretim maliyetlerini doğrudan etkilediğini belirten Tuncer, yem sektörünün özellikle mısır ve soyada dış kaynaklara önemli ölçüde bağımlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yıllık 11 milyon tonun üzerindeki mısır ihtiyacının yaklaşık 3,5 milyon tonunun ithalat yoluyla karşılandığını, soya ihtiyacının ise neredeyse tamamının ithal edildiğini aktaran Tuncer, son günlerde yem fiyatlarında artış yaşandığına ilişkin sektörden bildirimler aldıklarını kaydetti.

İç piyasadaki her fiyat hareketinin dış piyasalardaki gelişmelerle açıklanamayacağını belirten Tuncer, "Piyasa şartlarından kaynaklanmayan ve ekonomik temeli bulunmayan fiyat hareketlerine karşı hassasiyet göstermeliyiz" dedi.