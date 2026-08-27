KOSAM: Türkiye’nin 1 milyon ilave işgücüne ihtiyacı var

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KOSAM’ın “Bir Milyon Soydaş Göçmen İşgücünün Türkiye’ye Sosyo-Ekonomik Etkileri” başlıklı raporunda, yaşlanan nüfus ve düşen doğurganlık oranlarının Türkiye’de de işgücü ihtiyacını artıracağına dikkat çekildi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, sanayi, tarım, hizmet ve teknoloji sektörlerinde artan işgücü ihtiyacının daha planlı ve stratejik bir göç yönetimini gerekli kıldığını söyledi.

Raporda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden gelecek işgücünün Türkiye açısından önemli bir potansiyel oluşturabileceği belirtildi. Dil ve kültürel yakınlığın entegrasyonu kolaylaştırabileceğine dikkat çekilen raporda, nitelikli ve kayıtlı istihdamı destekleyecek bir sistem önerildi.

KOSAM, Türk soylu göçmenler için eğitim, mesleki yeterlilik ve dil kriterlerini esas alan bir “Türk Soylu Kart Modeli” oluşturulmasını, işverenlerle göçmen işgücünü buluşturacak dijital bir eşleştirme platformu kurulmasını önerdi. Raporda ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.