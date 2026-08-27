Yeni OVP’de tarıma stratejik rol çağrısı

Çandır, “Eylül ayında açıklanacak yeni Orta Vadeli Program, bu açıdan iş dünyamız için büyük önem taşıyor. Yeni OVP’de tarımın stratejik sektör olarak ele alınmasını bekliyoruz. Üreticimiz yüksek gübre, enerji, akaryakıt ve işçilik maliyetleriyle karşı karşıya. Tüccarımız ve sanayicimiz ise yüksek finansman maliyeti ve kur baskısıyla mücadele ediyor. Bu nedenle OVP’nin; üreticiyi üretimde, tüccarı ticarette, sanayiciyi üretim ve ihracatta tutacak bir çerçeve ortaya koyması gerekiyor. Bunun için; desteklerin maliyetlerle uyumlu ve öngörülebilir olması, finansmana erişimin uygun maliyetli ve uzun vadeli hale getirilmesi, üretim ve ihracatın rekabet gücünü koruyacak bir kur ve kredi politikasının oluşturulması ve yatırımı teşvik eden öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanması gerekiyor. Ancak bu şekilde üretimimizi koruyabilir, ticaretimizi güçlendirebilir, ihracatımızı artırabilir ve istihdamımızı sürdürebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Antalya ihracatta Türkiye ortalamasını aştı

Antalya’nın ihracatının yüzde 14,2 artışla 1,38 milyar dolara ulaştığını söyleyen Ali Çandır, Antalya’nın ihracatının Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde büyüdüğünü kaydetti. Çandır, “Bu rakamlar kentimizin dış ticaret açısından önemli bir performans gösterdiğini ortaya koyuyor. İlk yedi ayda tarımın toplam ihracattaki payı Türkiye’de yüzde 15, Antalya’da yüzde 59 oldu. Sanayinin payı Türkiye’de yüzde 82, Antalya’da yüzde 26; madenciliğin payı ise Türkiye’de yüzde 3, Antalya’da yaklaşık yüzde 12 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin ihracatını sanayi, Antalya’nın ihracatını ise tarım sürüklüyor.” diye konuştu.