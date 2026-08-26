Sanatçı Faruk Günuğur hayatını kaybetti! Faruk Günuğur kimdir? Faruk Günuğur neden vefat etti? Faruk Günuğur kaç yaşındaydı?

Sanatçı Faruk Günuğur hayatını kaybetti
Devlet Tiyatroları'nın eski Genel Müdürlerinden, değerli sanatçı Faruk Günuğur hayatını kaybetti. Günuğur'un vefatı, Devlet Tiyatroları camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
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Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Tiyatroları ailesi olarak, eski Genel Müdürlerimizden, değerli sanatçımız Faruk Günuğur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, merhum Faruk Günuğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Devlet Tiyatroları camiasına sabır ve başsağlığı dilendi.
Kaynak: HABER MERKEZİ