Ağrı'da 2,5 milyar dolarlık altın hamlesi: Türkiye'nin üretimini tek başına yüzde 10 artıracak

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Türkiye'nin altın ithalatı cari açığın önemli kalemlerinden biri olmayı sürdürürken, Ağrı'da faaliyete geçen Mollakara Altın Madeni üretimde dengeleri değiştirecek. 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesisten 5 yılda 17 ton altın çıkarılması planlanırken, ekonomiye sağlayacağı katkının ise 2,5 milyar doları bulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mollakara Altın Madeni'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yılda 150 tondan fazla altın ithal ettiğini, yurt içi üretimin ise yaklaşık 30 ton seviyesinde bulunduğunu açıkladı.

Mollakara'da ise bu yıl 1 ton, gelecek yıl ise 3 ton altın üretilmesi planlanıyor. Tam kapasiteyle birlikte tesisin Türkiye'nin yıllık altın üretimini 30 tondan 33 tona çıkararak tek başına üretimi yüzde 10 artıracağı hesaplanıyor.

Cari dengeye doğrudan katkı sağlayacak

Yılmaz, 5 yıllık üretimin bugünkü fiyatlarla yaklaşık 2,5 milyar dolara karşılık geldiğini belirterek, bu tutarın altın ithalatını azaltması yoluyla cari dengeye doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Yatırımın istihdam tarafında da etkili olması beklenirken tesis tam kapasiteye geçtiğinde şu an 265 olan personel sayısının 337 kişiye çıkması, dolaylı etkilerle de 1500-2000 kişilik istihdam oluşması öngörülüyor.

"Yapay zeka madenciliğin bütün çehresini değiştirdi"

Dünyada kritik minerallere yönelik rekabet hız kazanırken, yapay zeka, otonom sistemler, ileri arama ve işleme teknolojilerinin madenciliğin bütün çehresini değiştirdiğine işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün Mollakara'da üretime kazandırdığımız her bir gram altının arkasında yıllara yayılan bir arama ve mühendislik emeği, büyük bir yatırım iradesi ve Türkiye'nin kendi kaynaklarına duyduğu güven vardır. Ülkemizin yer altı zenginliklerini milletimizin refahına kazandırmaya, madencilikte teknolojik kabiliyetimizi geliştirmeye, nitelikli insan kaynağımızı güçlendirmeye ve yeni yatırımlarla şehirlerimizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından açılış butonuna basılmasıyla cevher sahasında patlatma gerçekleştirildi ve altın dökümü başlatıldı.

Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra tesisi ziyaret etti.