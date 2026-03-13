Fidan: İran'da rejim değişimi peşinde koşulmasın
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu’daki savaşın durması gerektiğini söyledi. İran’ın toprak bütünlüğünün korunmasını isteyen Fidan, “Rejim değişimi hedeflerinin peşinde koşulmamalı. Bölge normale dönmeli" dedi.
Nagihan KALSIN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomi ve güvenlik işbirliğinin yanı sıra ABD ile İsrail’in İran’a yaptığı saldırıyı değerlendirdi. Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Fidan, savaşın küresel ekonomik etkilerine dikkat çekti. Fidan, “Savaşın hemen durması gerektiği konusunda hemfikiriz. Artık uluslararası piyasalara etkisi de ortada, bölgeye etkisi de ortada. Hem coğrafi yayılma hem etki yayılması açısından bu savaşın bir an önce durması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“NATO ülkelerinden destek mesajı aldık”
NATO’nun kolektif savunma konsepti çerçevesinde yürütülen hava savunma faaliyetlerine değinen Fidan, Türkiye’ye yönelik füzenin havada imha edilmesinin ardından birçok NATO ülkesinden destek mesajı aldığını belirterek, “Neredeyse bütün NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarından ya bizzat telefon aldım ya da mesaj aldım.
Bu son derece kıymetli bir dayanışma mesajıdır” dedi. Fidan ayrıca İran’ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak, “Rejim değişimi hedeflerinin peşinde koşulmaması gerekiyor. Bir an önce bölgenin tekrar normale dönmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirten Fidan, Almanya ve Avrupa ülkeleriyle bölgesel istikrar için koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
60 milyar dolarlık ticaret hedefi
Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gerçekten çok olumlu bir şekilde ilerlediğine de dikkat çeken Fidan, “İkili ticaret hacmimiz geçen sene 52 milyar doları aştı. Bunu 60 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Fidan, görüşmede bu konunun da ele alındığını belirtti. Fidan, “Bölgesel ve küresel gelişmeler Türkiye’nin üye olmasının AB’ye sağlayacağı stratejik kazanımları gözler önüne sermektedir. Üyelik süreci sadece ülkemize değil iki tarafa birden sorumluluk yüklemektedir. Beklentimiz bu sürecin objektif kriterler temelinde yürütülmesidir” şeklinde konuştu. .
“İlişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkarmalıyız”
Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Türkiye ile ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini söyledi. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin iki tarafın da çıkarına olduğunu ifade eden Wadephul, “İkimizin de çıkarı Gümrük Birliği’nin modernize edilmesi yönündedir” dedi.
Wadephul ayrıca Almanya’nın Avrupa Birliği sanayi politikası kapsamında Türkiye’den gelecek ürünlerin de değerlendirilmesi için girişimlerde bulunduğunu belirterek, “Türkiye’den gelecek ürünlerin ‘Made in EU’ yaklaşımı çerçevesinde Avrupa Birliği Endüstri Paketi’nde yer alması için Avrupa Komisyonu’na somut öneriler sunduk. Bu öneriler şu anda inceleniyor” ifadelerini kullandı.