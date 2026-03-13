Fidan: İran'da rejim değişimi peşinde koşulmasın

Nagihan KALSIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fi­dan, Almanya Dışişle­ri Bakanı Johann David Wadephul ile gerçekleştirdiği gö­rüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomi ve güvenlik işbirliğinin yanı sıra ABD ile İsra­il’in İran’a yaptığı saldırıyı değer­lendirdi. Orta Doğu’daki gelişme­lere değinen Fidan, savaşın kü­resel ekonomik etkilerine dikkat çekti. Fidan, “Savaşın hemen dur­ması gerektiği konusunda hemfi­kiriz. Artık uluslararası piyasala­ra etkisi de ortada, bölgeye etkisi de ortada. Hem coğrafi yayılma hem etki yayılması açısından bu savaşın bir an önce durması gere­kiyor” ifadelerini kullandı.

“NATO ülkelerinden destek mesajı aldık”

NATO’nun kolektif savunma konsepti çerçevesinde yürütülen hava savunma faaliyetlerine de­ğinen Fidan, Türkiye’ye yönelik füzenin havada imha edilmesinin ardından birçok NATO ülkesin­den destek mesajı aldığını belir­terek, “Neredeyse bütün NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakan­larından ya bizzat telefon aldım ya da mesaj aldım.

Bu son dere­ce kıymetli bir dayanışma mesa­jıdır” dedi. Fidan ayrıca İran’ın toprak bütünlüğünün korunma­sı gerektiğini vurgulayarak, “Re­jim değişimi hedeflerinin peşin­de koşulmaması gerekiyor. Bir an önce bölgenin tekrar norma­le dönmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belir­ten Fidan, Almanya ve Avrupa ül­keleriyle bölgesel istikrar için ko­ordinasyon içinde çalışmaya de­vam edeceklerini söyledi.

60 milyar dolarlık ticaret hedefi

Türkiye ve Almanya arasında­ki ekonomik ve ticari ilişkilerin gerçekten çok olumlu bir şekilde ilerlediğine de dikkat çeken Fi­dan, “İkili ticaret hacmimiz geçen sene 52 milyar doları aştı. Bunu 60 milyar dolara çıkarabileceği­mize inanıyoruz” ifadelerini kul­landı. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik bir hedef ol­duğunu vurgulayan Fidan, görüş­mede bu konunun da ele alındı­ğını belirtti. Fidan, “Bölgesel ve küresel gelişmeler Türkiye’nin üye olmasının AB’ye sağlayacağı stratejik kazanımları gözler önü­ne sermektedir. Üyelik süreci sa­dece ülkemize değil iki tarafa bir­den sorumluluk yüklemektedir. Beklentimiz bu sürecin objektif kriterler temelinde yürütülmesi­dir” şeklinde konuştu. .

“İlişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkarmalıyız”

Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Türkiye ile ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak istediklerini söyledi. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin iki tarafın da çıkarına olduğunu ifade eden Wadephul, “İkimizin de çıkarı Gümrük Birliği’nin modernize edilmesi yönündedir” dedi.

Wadephul ayrıca Almanya’nın Avrupa Birliği sanayi politikası kapsamında Türkiye’den gelecek ürünlerin de değerlendirilmesi için girişimlerde bulunduğunu belirterek, “Türkiye’den gelecek ürünlerin ‘Made in EU’ yaklaşımı çerçevesinde Avrupa Birliği Endüstri Paketi’nde yer alması için Avrupa Komisyonu’na somut öneriler sunduk. Bu öneriler şu anda inceleniyor” ifadelerini kullandı.