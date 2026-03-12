Son dakika... MSB'den İncirlik Üssü ve S-400 açıklaması

Orta Doğu'da sıcak çatışmalar devam ederken MSB haftalık basın bilgilendirme toplantısında merak edilen konulara açıklık getirdi.

9 Mart’ta İran’dan ateşlenen ve hava sahamıza giren bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiğini ve bölgenin güvenliği için Malatya'ya Patriot sistemi konuşlandırıldığını hatırlatan MSB Basın Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, KKTC'ye de 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemleri gönderildiğini açıkladı.

S-400 hava savunma sistemi neden kullanılmadı?

Sözcü Aktürk, Türkiye'yi hedef alan füze saldırılarında neden S-400 hava savunma sistemlerinin kullanılmadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Türkiye, NATO’nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem: Erken uyarı sensörleri, komuta kontrol sistemi ve önleme füzelerinden oluşmaktadır. Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir. Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir."

"İncirlik bir Türk üssüdür"

Aktürk, 'İncirlik Üssü'ne yönelik tartışmalara da şöyle açıklık getirdi:

"İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik’te konuşludur. 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA’larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Üs komutanı Türk Tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır."