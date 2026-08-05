Fındık fiyatları bugün mü açıklanacak, ne zaman açıklanıyor?
Fındık fiyatları geçen yıl bugün açıklanmıştı. Fındık üreticileri TMO'dan duyuru beklerken sıkça gelen soru "Fındık fiyatları bugün mü açıklanacak, ne zaman açıklanıyor" oluyor.
Fındık fiyatları için heyecanlı bekleyiş... Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 fındık fiyatlarını yakın zamanda açıklayacak. Üreticiler tam tarihi araştırırken "Fındık fiyatları bugün mü açıklanacak, ne zaman açıklanıyor" sorusu gündemde...
2026 fındık fiyatları açıklandı mı?
Hayır, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla 2026 fındık fiyatları açıklanmadı. Bu hafta TMO'nun rakamları belirlemesi bekleniyor.
Geçen yıl ise Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatları 5 Ağustos'ta ilan etmişti.
2025'te fındık alım fiyatları şöyleydi:
Giresun kalite kabuklu fındık: 200,00 TL
Levant kalite kabuklu fındık: 195,00 TL
Sivri kalite kabuklu fındık: 190,00 TL