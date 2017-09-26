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Firari askerler kontrol noktasında yakalandı

Manisa'da haklarında yakalama kararı bulunan ihraç edilmiş firari eski astsubaylar, polis ekiplerinin yaptığı yol uygulaması sırasında yakalandı.

Firari askerler kontrol noktasında yakalandı
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ihraç edilmiş firari eski astsubaylar H.S. ve Y.S, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol uygulaması sırasında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden görülen duruşma sonrasında tutuklandı.

Kaynak: AA

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