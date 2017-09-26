Fitch, Almanya'daki seçimi değerlendirdi

26 Eylül 2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya’daki genel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Değerlendirmede, "Almanya'daki seçim sonuçları çok parçalı, karmaşık bir parlamentoya ve uzun süreli müzakerelere yol açtı. Fakat bunun ülkenin genel makroekonomik politikasında ve mali dinamiklerinde bariz bir değişime neden olmasını beklemiyoruz." denildi.

Önceki genel seçimde yüzde 5’lik seçim barajının altında kalmasına rağmen bu seçimde Alman meclisine üçüncü parti olarak giren aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Avrupa’da popülist partilerin yükselişine örnek teşkil ettiği belirtilen değerlendirmede, halihazırda Almanya’daki politik gelişmelerin, ülkenin "AAA" kredi notu ve "durağan" kredi notu görünümü ile uyumlu olduğu kaydedildi.

Değerlendirmede, Almanya’nın 2016 itibariyle kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 68 seviyesinde olduğu, bunun da "AAA" notu ile değerlendirilen ülkelerin ortalama yüzde 41 olan kamu borcu seviyesinin üzerinde bulunduğu vurgulandı.

Almanya’nın kamu borcunun GSYH’ye oranının 2012 yılında yüzde 80 seviyesinde olduğu hatırlatılan değerlendirmede, bu oranın 2020'de yüzde 60’a inmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA