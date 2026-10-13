Fon Kurulu'nun 5. toplantısı yapıldı: 65 fonda ara ödeme bekleniyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilen Beşinci Fon Kurulu Toplantısı'nın ardından, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum paylaşıldı. İletişim Başkanlığı, üç portföy yönetim şirketinin yönettiği 66 fonda toplam 40,5 milyar liralık tasfiyenin tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Beşinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirilmesini temin edecek, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi 09.10.2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi öngörülmektedir.

Gelinen aşamada, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödenmiştir. Söz konusu üç portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle üç portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki ayni ve nakdi tasfiyenin tamamlanması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir.