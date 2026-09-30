Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, şarkıcı Nil Özalp'te, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait belgeler olduğuna dair bilgiye ulaşıldı.
Özalp, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Nil Özalp'in Kağıthane'deki ikametinde arama yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA