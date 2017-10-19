'FSM çilesi' bugün sona eriyor
FSM Köprüsü’nde çalışma nedeniyle kapalı bulunan şeritler bugün 18:00 itibarıyla trafiğe açılacak.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon (TAK) kurulumu çalışmaları nedeniyle kapalı bulunan şeritlerin bugün itibarıyla trafiğe açılacağını bildirdi. Çalışmanın normal şartlarda 7 Kasım'da bitirilmesi planlanıyordu. Köprü'deki çalışmalar nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına gelmiş, sürücüler saatlerce trafik çilesi çekmek durumunda kalmıştı.
Arslan tarafından yapılan açıklamada, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 23 Eylül 2017 tarihinde başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon kurulum çalışmalarını, arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde planlanandan 20 gün önce tamamlamış bulunuyoruz. 20 Kasım 2017 tarihinde saat 22:00’de açılması planlanan köprüdeki kapatılan şeritler, bugün saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açılacaktır" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Köprü üzerindeki çalışmalar İstanbullu vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla 7 gün 24 saat sürdürülmüş ve olabildiğince erken bitirilmiştir" ifadesi yer aldı.