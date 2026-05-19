Gençler en çok eğitim için şehir değiştiriyor

Buna göre Türkiye’de her 7 kişiden biri genç. 17-24 yaş arası bireyler­den oluşan nüfusun büyüklü­ğü 12,7 milyon. Gençlerde or­taöğretim tamamlama oranı yüzde 81,3 düzeyinde. Türki­ye’de yükseköğretim net okul­laşma oranı erkeklerde yüzde 39,9 olurken, kadınlarda yüz­de 53. Evli genç kadın oranı, evli genç erkek oranından 3,5 kat fazla. Buna göre kadınlar çok daha genç yaşlarda evle­niyor. 15-24 yaş grubu, yak­laşık her 14 gençten biri iller arası göç ediyor. Gençlerin en önemli göç etme nedenle­ri arasında eğitim yüzde 48,7 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 11,1 ile iş bulma veya işe başlama takip ediyor. Eğitim için göç eden kadınların ora­nı yüzde 52,9 olurken bu oran erkeklerde yüzde 42,9’da ka­lıyor. İş bulma ve işe başlama için göç eden kadınların oranı ise yüzde 9,7’de kalırken, er­keklerde bu oran yüzde 13,1 düzeyinde.

Genç kadınlar daha çok yapay zekâ kullanıyor

15-24 yaş grubu gençler­de ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 23,3 olarak he­saplandı. İstihdamdaki genç­lerin yüzde 11’i tarımda, yüzde 30,5’i sanayide ve yüzde 57,9’u da hizmetler sektöründe çalı­şıyor. Her 10 gençten 4’ü yapay zekâ kullanıyor. Erkeklerde ya­pay zekâ kullananların oranı yüzde 38,3 olurken, kadınlar­da bu oran yüzde 40,5 düzeyin­de bulunuyor. Yapay zekâ yüz­de 75,3 ile en çok özel amaçlar için kullanılırken, eğitim için kullanılma oranı yüzde 53,9 ve iş için kullanım oranı ise yüzde 19,7 olarak kaydedildi.