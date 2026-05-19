Gençler en çok eğitim için şehir değiştiriyor
TÜİK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle “İstatistiklerle Gençlik Bilgi Dökümanı”nı yayımladı.
Buna göre Türkiye’de her 7 kişiden biri genç. 17-24 yaş arası bireylerden oluşan nüfusun büyüklüğü 12,7 milyon. Gençlerde ortaöğretim tamamlama oranı yüzde 81,3 düzeyinde. Türkiye’de yükseköğretim net okullaşma oranı erkeklerde yüzde 39,9 olurken, kadınlarda yüzde 53. Evli genç kadın oranı, evli genç erkek oranından 3,5 kat fazla. Buna göre kadınlar çok daha genç yaşlarda evleniyor. 15-24 yaş grubu, yaklaşık her 14 gençten biri iller arası göç ediyor. Gençlerin en önemli göç etme nedenleri arasında eğitim yüzde 48,7 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 11,1 ile iş bulma veya işe başlama takip ediyor. Eğitim için göç eden kadınların oranı yüzde 52,9 olurken bu oran erkeklerde yüzde 42,9’da kalıyor. İş bulma ve işe başlama için göç eden kadınların oranı ise yüzde 9,7’de kalırken, erkeklerde bu oran yüzde 13,1 düzeyinde.
Genç kadınlar daha çok yapay zekâ kullanıyor
15-24 yaş grubu gençlerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 23,3 olarak hesaplandı. İstihdamdaki gençlerin yüzde 11’i tarımda, yüzde 30,5’i sanayide ve yüzde 57,9’u da hizmetler sektöründe çalışıyor. Her 10 gençten 4’ü yapay zekâ kullanıyor. Erkeklerde yapay zekâ kullananların oranı yüzde 38,3 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 40,5 düzeyinde bulunuyor. Yapay zekâ yüzde 75,3 ile en çok özel amaçlar için kullanılırken, eğitim için kullanılma oranı yüzde 53,9 ve iş için kullanım oranı ise yüzde 19,7 olarak kaydedildi.