General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine bağlı general ve amirallerin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 31 general ve amiralin atamaları yapıldı.

Buna göre, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1'inci Ordu Komutanlığı'na, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığı'na, Orgeneral Kemal Yeni 3'üncü Ordu Komutanlığı'na, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.