Gezici araştırma şirketinden yeni seçim anketi

07 Haziran 2018

Gezici araştırma şirketinin 24 Haziran seçimlerine yönelik son anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 48.7, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 25.8, İyi Parti adayı Meral Akşener yüzde 14.4 oranlarında oy alırken, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor.

Ankete göre ayrıca AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı milletvekili seçimlerinde yüzde 48.7 oy alarak parlamentodaki çoğunluğunu kaybediyor.

Reuters'ın Gezici şirketinden edindiği anket; 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere 12 il 67 ilçe ve 378 mahallede toplam 6,811 katılımcı üzerinden 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Murat Gezici'nin yöneticiliğini yaptığı Gezici araştırma şirketi 16 Nisan referandum sonuçlarını en iyi tahmin eden iki şirket arasında yer alıyor.

Ankete katılanların cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan isimlerden hangisine oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, kararsızların da dağılımı yapıldığında yüzde 48.7'si Erdoğan, yüzde 25.8'i İnce, yüzde 14.4'ü Akşener, yüzde 10.1'i HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 0.6'sı Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0.4'ü Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek'i seçti.

AK Parti-MHP Parlamento çoğunluğunu kaybediyor

Milletvekili seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın (AKP-MHP) yüzde 48.7 oy aldığı görülürken; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı toplam 38.9 oranında oy alıyor. Parlamentoya girmek için gerekli olan yüzde 10 seçim barajını geçip geçemeyeceği önemli görülen HDP ise aynı ankete göre yüzde 11.5 oranında oya ulaşıyor. Anketin milletvekili seçimiyle ilgili tablosunda şu yoruma yer veriliyor:

"(Ankete göre) İktidarın Meclis çoğunluğunu kaybettiği görülüyor. 24 Haziran seçimlerden sonra TBMM'de yer alacak ittifaklara rağmen hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğu sağlayamayacağı öngörülmektedir." Ankete katılanlara ittifak içindeki partiler için tercihleri ayrı ayrı sorulduğunda ise oy oranlarının biraz arttığı gözlemleniyor. Buna göre AKP yüzde 43.1, MHP yüzde 6.2, CHP 25.7, İyi Parti yüzde 13, Saadet Partisi 0.5."

Reuters'a bu durumu değerlendiren Gezici, şöyle konuştu: "Seçmen, ittifaka sıcak bakmıyor diyebiliriz. Örneğin ittifaklı sorduğumuzda Cumhur İttifakı yüzde 48.7 alırken, 'ittifak içinde kime oy vereceksiniz?' sorusunda partiler özellikle AKP ve MHP ayrı ayrı hesaplanıp toplamı alındığında daha fazla oy alıyorlar."

Son 20 yılın en zor seçimi

Gezici, AKP ile MHP'nin 1 Kasım seçiminde aldığı oy oranının yüzde 62 olduğunu, şu an ise oylarının yüzde 48.7 olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu kopan oylar merkez seçmenler, AKP ve MHP'ye sadık seçmenler değil. Bu kişilerin ülkenin ekonomik gidişatının iyi olmadığını düşünerek muhalefete oy verdiği görülüyor."

16 Nisan referandumunda ilk defa oy kullananların yüzde 64'ünün 'hayır' dediğini hatırlatan Gezici, "Şu an ise ilk kez oy kullananların yüzde 70'i Sayın Erdoğan ve partisine oy vermiyor" saptamasında bulundu.

Gezici seçmenlerin yüzde 12.8'nin kararsız olduğunu ve kendini gizlediğini belirterek, şöyle konuştu: "Sosyolojide 'utangaç seçmen' olarak ifade ettiğimiz topluluk bunlar. Bu kararsız seçmenlerin yüzde 85'inin 1 Kasım'da AKP ve MHP'ye oy verdiğini görüyoruz. Bu seçmen suskunluk sarmalı yaşıyor; yani görüyor, duyuyor ve konuşmuyor. Bu seçmen dip dalga seçmenidir." Bu kararsız seçmenleri bilimsel yöntemle partilerin veya cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranlarına göre ağırlığınca dağıttıklarını söyleyen Gezici, bu seçmenin yarıdan fazlasının şu anda "düşünmeye geçtiğini" ve muhalefete oy verebileceğini kaydetti. Gezici sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kitleler iktidarı değiştirebilir. Bu kitleden dolayı bu genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin son 20 yıldaki en zor seçimi olacak. Birçok araştırma şirketi yanılacak."

Kaynak: Reuters