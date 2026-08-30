Girne gemi kazası son durum nedir? Gemi kazasında ölü var mı? Ölü ve yaralı sayısı nedir?

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Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Gemi kıç bölümünden su alırken kaptan geri dönmek isterken başarılı olamadı. Sahil Güvenlik ekipleri gemiye müdahale ediyor. Şimdi yoğun şekilde son durum araştırılıyor ve "Girne gemi kazası ölü ve yaralı sayısı nedir" sorusu sıkça geliyor.

Gemi kazasında ölü var mı?

267 yolcunun bulunduğu Girne gemi kazasında ölü ve yararlıların olduğu belirtildi.

KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından Girne açıklarında katamaran tipi yolcu gemisinin su alarak batması ile ilgili açıklamada bulundu. Herkesi erinden üzen bir haber olduğunu ifade eden Yılmaz, arama kurtarma çalışmalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ortak bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

"KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."