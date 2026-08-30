YKS ek tercih tarihi belli oldu mu? Üniversite ek tercihler ne zaman alınacak?

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2026 YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gözler sürekli olarak ÖSYM'de... Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle adaylar sıkça "2026 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" diye soruyor.

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 2026 YKS ek tercih tarihlerine dair bir paylaşım yapmadı. 2025 yılında YKS tercih sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanmış, ek tercihleri 25 Eylül'de başlamıştı. Yine aynı süreç yaşanırsa bu yıl üniversite ek tercihlerinin 18 Eylül'de başlaması beklenir.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

2026 YKS ek tercih kılavuzu da tercih duyurusu ile birlikte erişime açılacak.