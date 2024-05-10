Göçmen kuş popülasyonu her geçen gün düşüyor

Göçmen kuşların doğal hayata katkısı ve önemini göstermek için her sene dünya çapında kutlanan Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün bu yılki teması, 'böcekler ve böceklerin bu kuşların yaşam döngüsündeki önemi' olarak belirlendi. Bu yılki tema, göçmen kuşların azalan nüfusuna dikkat çekmek için seçildi.

Kuş göçünün farklı yarım kürelerdeki döngüsel doğasına uyum sağlamak için bu yıl 11 Mayıs ve 12 Ekim olmak üzere iki farklı tarihte kutlanacak Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün odak noktası ise azalan böcek popülasyonunun göçmen kuşlar üzerindeki etkisi oldu.

USFWS'nin konuya ilişkin yayımladığı 'Kuşları Korumanın Yolu: Böcekleri Korumak' başlıklı makalede, dünyanın her yerinde böcek popülasyonunun daha önce görülmemiş oranda azaldığına işaret edildi.

Popülasyonu en çok azalan tür

Makalede, uçabilen böcekçil kuşların ise 156.8 milyon kayba tekabül eden yüzde 73'lük azalmayla, diğer kuş gruplarına kıyasla popülasyonu en çok azalan tür olduğu bildirildi.

Böcek popülasyonundaki azalmanın, kuşların göç etme, üreme ve yavru bakım yeteneklerini doğrudan tehdit edebileceği belirtilen makalede, Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde ana amacın, kuşlar için temel enerji kaynağı böceklerin önemi konusundaki farkındalığı artırmak ve hem böcekleri hem de kuşları korumanın yollarını desteklemek olduğu kaydedildi.

Makalede, sulak alan, akarsu, çayır ve ormanlık alanlar gibi doğal habitatlarda yaşayan böceklerin, kuşlar için besin olmanın yanı sıra bitkileri tozlamak, toprağı verimli ve sağlıklı tutmak gibi birçok önemli özelliğinin bulunduğu vurgulandı.

Doğal yaşam alanlarını korumak elimizde

Göçmen kuşlar ve böceklerin doğal yaşamının korunması amacıyla bireylerin de sağlayabileceği birçok katkı bulunduğu vurgulanan makalede, bunların en önemlisinin, modern yaşamla gün geçtikçe daralan doğal yaşam alanlarının korunması olduğuna işaret edildi. Makalede, doğal yaşam alanlarının korunmasına ilişkin şu önerilerde bulunuldu:

"Kişinin yaşadığı bölgeye özgü endemik bitkiler ve ağaçlar dikmesi, yerel flora ve faunayı tehlikeye atmadan, yerli yaban hayatı için yiyecek ve diğer kaynakların sağlanmasına yardımcı olabilir. Kuru yaprakların toplanmaması ve böceklere zarar vermeyen gübre ve benzeri maddelerin kullanılması da göçmen kuşların yaşam döngüsünde yeri değiştirilemez role sahip böceklerin yaşamını kolaylaştırabilir."