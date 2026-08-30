GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? GSB tarih belirtti mi?

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KYK burs başvuru tarihleri için adaylar bekleyişte... Pazar günü de konu sıkça araştırılıyor. Tarihle ilgili bilgi almaya çalışanların ortak sorusu "GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor" oluyor.

2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 30 Ağustos 2026 Pazar günü bir duyuru geçmedi. Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de başlamış, 17 Ekim'de sona ermişti. Beklentiler ekim ayının ortasında başvuruların başlaması yönünde...

Kimler başvurabiliyor?

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.

Başvurmak isteyen öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden e-Devlet’e aktarılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin başvuru sırasında sorun yaşamamak adına e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek öğrenim bilgilerinin YÖKSİS üzerinden düzeltilmesini talep etmesi gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için bu öğrencilere burs/kredi verilemeyecek.

Başvuruların değerlendirilmesi

Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

ALO GSB ve KYK_Destek gençlerin yanında

Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.