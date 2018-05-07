Gül ve Dündar'ın yeniden yargılanmasına başlandı

07 Mayıs 2018

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranması talep edilen Can Dündar katılmazken, tutuksuz sanık Erdem Gül duruşmada hazır bulundu. Duruşmada müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT'i avukatları temsil etti.

"Duruşmanın kapalı yapılması" hususuyla ilgili görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yeşilkaya, davanın devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerine ilişkin olduğu gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti.

Duruşmalar kapalı yapılacak

Kapalılık talebiyle ilgili beyanı sorulan sanık avukatları, herhangi bir kamu yararı söz konusu olmadığını öne sürerek, duruşmanın açık yapılmasını istedi.

Duruşmaların kapalı yapılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanık Can Dündar'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazıya henüz cevap verilmediğini bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) avukatı Ela İlden'in, "Can Dündar'ın yazdığı kitapların basımı ve 'Mustafa' isimli belgeselinin yayımının durdurulması, eserlerinin toplatılması" talepli 18 Nisan tarihli dilekçesinin İzmir'den mahkemeye gönderildiğini belirten heyet, dilekçenin davayla bir ilgisi bulunmadığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Erdem Gül'ün dosyası ayrıldı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 8 Mart 2018 tarihli bozma ilamına uyulmasına hükmeden heyet, Yargıtay ilamına karşı sanık ve taraf avukatlarının beyanını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile aldı.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan heyet, sanık Erdem Gül hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına ve başka bir esasa kaydedilmesine hükmetti.

Sanık Can Dündar ile ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla Belçika yetkili adli makamları nezdinde yapılan iade sürecinin tamamlanmasının beklenilmesini kararlaştıran heyet, Dündar'ın yargılanacağı duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

Kaynak: AA