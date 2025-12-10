Güllü'nün kızı ve arkadaşının 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı

Yalova'da "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, dün İstanbul Büyükçekmece'de yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında bugün iki ismin, Gül Tut'un ölümüne ilişkin “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Üçüncü bir isim daha gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Gülter ve Ulu'nun yanı sıra olay günü İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen bir kişi ile ulaşımlarına yardımcı olduğu değerlendirilen bir kişinin daha gözaltına alındığı tespit edildi.

Başsavcılık, bilirkişilerin olay yerinde yaptığı incelemeler ve elde edilen bulgular doğrultusunda Gülter ile Ulu'nun canlandırma sırasında verdikleri ifadelerin, daha önce verdikleri üç farklı beyanla çeliştiğini belirledi. Bunun üzerine şüpheliler hakkında fiziki ve teknik takip başlatıldı.

"İğneyle kuyu kazar gibi soruşturma yürüttük"

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dosyada gizlilik kararının olduğunu yineleyerek "İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı dikkatli gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

52 yaşındaki Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık'ta bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirmiş, cenazesi İstanbul'da defnedilmişti.