GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin kaç TL? Motorin fiyatları ne kadar? LPG'nin litresi kaç lira oldu? (3 Mayıs 2025)
Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik, 3 Mayıs Cumartesi günü de akaryakıt fiyatlarını gündemde tutuyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren güncel fiyatlara yönelik araştırmalar yapmaya başladı. Arama motorlarında “Benzin kaç TL?”, “Motorin ne kadar oldu?”, “LPG fiyatlarında son durum ne?” gibi sorgular ön plana çıkarken, büyük şehirlerdeki pompa fiyatları merak konusu oldu. İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, akaryakıt fiyatlarında da zam ve indirim ihtimalleri nedeniyle meraklı bekleyiş devam ediyor.
Vatandaşların Google ve benzeri arama motorlarında en çok sorguladığı konular arasında “Benzin kaç TL?”, “Motorin kaç lira?” ve “LPG fiyatı ne kadar oldu?” gibi ifadeler yer alırken, akaryakıt fiyatları yeni günde de güncelliğini koruyan bir başlık olarak öne çıkıyor.
Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı?
Hem döviz kurundaki hem de brent petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlara rağmen, bu durum pompa fiyatlarına henüz yansımadı. Akaryakıt fiyatları şehirlere göre değişiklik gösterebilirken benzin, motorin ve LPG fiyatlarında birkaç kuruşluk farklar dışında bir zam ya da indirim yok.
3 Mayıs Cumartesi tarihi itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şöyle:
Güncel Akaryakıt Fiyatları – 3 Mayıs 2025
📍 İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,16 TL/LT
Motorin: 45,36 TL/LT
LPG (Otogaz): 27,39 TL/LT
📍 İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,01 TL/LT
Motorin: 45,24 TL/LT
LPG: 26,79 TL/LT
📍 Ankara
Benzin: 45,77 TL/LT
Motorin: 46,17 TL/LT
LPG: 27,29 TL/LT
📍 İzmir
Benzin: 46,13 TL/LT
Motorin: 46,51 TL/LT
LPG: 27,24 TL/LT