Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, akaryakıt fiyatlarında da zam ve indirim ihtimalleri nedeniyle meraklı bekleyiş devam ediyor.

Vatandaşların Google ve benzeri arama motorlarında en çok sorguladığı konular arasında “Benzin kaç TL?”, “Motorin kaç lira?” ve “LPG fiyatı ne kadar oldu?” gibi ifadeler yer alırken, akaryakıt fiyatları yeni günde de güncelliğini koruyan bir başlık olarak öne çıkıyor.

Benzin, motorin ve LPG'de zam ya da indirim var mı?

Hem döviz kurundaki hem de brent petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlara rağmen, bu durum pompa fiyatlarına henüz yansımadı. Akaryakıt fiyatları şehirlere göre değişiklik gösterebilirken benzin, motorin ve LPG fiyatlarında birkaç kuruşluk farklar dışında bir zam ya da indirim yok.

3 Mayıs Cumartesi tarihi itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ise şöyle:

Güncel Akaryakıt Fiyatları – 3 Mayıs 2025

📍 İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,16 TL/LT

Motorin: 45,36 TL/LT

LPG (Otogaz): 27,39 TL/LT

📍 İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,01 TL/LT

Motorin: 45,24 TL/LT

LPG: 26,79 TL/LT

📍 Ankara

Benzin: 45,77 TL/LT

Motorin: 46,17 TL/LT

LPG: 27,29 TL/LT

📍 İzmir

Benzin: 46,13 TL/LT

Motorin: 46,51 TL/LT

LPG: 27,24 TL/LT