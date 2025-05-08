Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim var mı? (8 Mayıs)
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına 2 gün üst üste gelen indirimler ile yansıdı. Geçtiğimiz gün LPG'ye gelen 1 lira 20 kuruşluk indirimin ardından dün ise motorine 1 lira 29 kuruş indirim yapıldı. Bugün ise akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Peki 8 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Brent petrol ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmaların ardından Türkiye genelinde iki gün üst üste indirim yapılan akaryakıt ürünlerinde, bugün herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.
LPG ve motorine üst üste dev indirim
6 Mayıs'ta LPG’ye 1 lira 20 kuruş, 7 Mayıs’ta ise motorine 1 lira 29 kuruş indirim uygulanmıştı. Bu indirimlerin ardından 8 Mayıs itibarıyla fiyatlar sabit kaldı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
Büyükşehirlerde güncel fiyatlar şu şekilde:
İstanbul
Benzin: 45.27 TL/LT
Motorin: 44,20 TL/LT
LPG: 26.19 TL/LT
Ankara
Benzin: 45.90 TL/LT
Motorin: 45.02 TL/LT
LPG: 26.09 TL/LT
İzmir
Benzin: 46.24 TL/LT
Motorin: 45.35 TL/LT
LPG: 26.04 TL/LT
Fiyatlar nasıl belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları, brent petrol varil fiyatı, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarına bağlı olarak değişiyor. Ayrıca rafineri çıkış fiyatına eklenen ÖTV, KDV ve dağıtım maliyetleriyle birlikte nihai pompa fiyatları belirleniyor. Bu nedenle fiyatlar illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.