Brent petrol ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmaların ardından Türkiye genelinde iki gün üst üste indirim yapılan akaryakıt ürünlerinde, bugün herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

LPG ve motorine üst üste dev indirim

6 Mayıs'ta LPG’ye 1 lira 20 kuruş, 7 Mayıs’ta ise motorine 1 lira 29 kuruş indirim uygulanmıştı. Bu indirimlerin ardından 8 Mayıs itibarıyla fiyatlar sabit kaldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Büyükşehirlerde güncel fiyatlar şu şekilde:

İstanbul

Benzin: 45.27 TL/LT

Motorin: 44,20 TL/LT

LPG: 26.19 TL/LT

Ankara

Benzin: 45.90 TL/LT

Motorin: 45.02 TL/LT

LPG: 26.09 TL/LT

İzmir

Benzin: 46.24 TL/LT

Motorin: 45.35 TL/LT

LPG: 26.04 TL/LT

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, brent petrol varil fiyatı, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarına bağlı olarak değişiyor. Ayrıca rafineri çıkış fiyatına eklenen ÖTV, KDV ve dağıtım maliyetleriyle birlikte nihai pompa fiyatları belirleniyor. Bu nedenle fiyatlar illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.