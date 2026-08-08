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Güneş tutulması, astronomi ile ilgilenenlerin yakından takip ettiği önemli bir gökyüzü olayı... Uzun bir aradan sonra tam Güneş tutulması yaşanacak. Vatandaşlar tarihi merak ederek "Güneş tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek" sorusunu yöneltiyor.

Tam Güneş tutulması ne zaman?

Takvime göre bir sonraki Güneş tutulması 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenecek.

Ülkemizde maalesef Güneş tutulması görülmeyecek.