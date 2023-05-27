Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 341 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 684 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 846 bin 649 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 858 bin 109 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,9 ile doğal gaz ve yüzde 16,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 2 bin 874 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 334 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.