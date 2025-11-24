Gürsel Tekin: 40 kişilik kurul kuruyoruz, 39 ilçede üyelerle birebir görüşeceğiz

Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda parti üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, kurultay süreçlerinde yaşanan “usulsüzlük, şaibe ve yolsuzluk” iddiaları gündeme gelirken, üyeler yaşadıkları sorunları, gözlemledikleri eksiklikleri ve çözüm önerilerini aktardı.

“Her üyenin iradesinin sandığa eksiksiz yansıması önceliğimizdir”

Gürsel Tekin, parti içi demokrasiye dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“Parti demokrasisinin gereği olarak her üyenin iradesinin sandığa eksiksiz yansıması bizim en temel önceliğimizdir. Geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması için tüm süreçleri titizlikle takip edeceğiz.”

Tekin, önümüzdeki günlerde 40 kişilik bir kurul oluşturacaklarını, bu kurulun da 39 ilçede üyelerle birebir görüşmeler yaparak tüm şikâyet ve önerileri rapor haline getireceğini söyledi.

Yolsuzluk iddiaları da gündemde

Tekin, son dönemde belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları ve yapılan operasyonlara da değindi. Müteahhit ve şirket sahipleri üzerinden parti yönetimine yöneltilen eleştirileri hatırlatarak, bazı belediyelerin “itirafçı ve iftiracı olarak nitelendirilen kişilerle iletişimi kesmediğini” ileri sürdü.