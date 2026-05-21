Hacca giden Türk sayısı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mekke’de düzenlenen 2026 Yılı Hac Dönemi Basın Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Arpaguş, hacı adaylarının büyük bölümünün kutsal topraklara ulaştığını belirterek Türkiye’den son kafilenin de yola çıktığını açıkladı.

Hacca gidenlerin yüzde 52’si kadın

Diyanet’in paylaştığı verilere göre bu yıl hac ibadetini yerine getirecek vatandaşların yüzde 52’si kadın, yüzde 48’i erkek olacak. Arpaguş ayrıca hacı adaylarının yaş ortalamasının 60 olduğunu ifade etti.

Arafat intikalleri 25 Mayıs’ta başlayacak

Arpaguş, hacı adaylarının Arafat’a geçiş sürecinin 25 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Yetkililer, yoğun kalabalık nedeniyle organizasyonun hassas şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.

Kutsal topraklarda 10 vatandaş hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı, hac sürecinde şu ana kadar 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Arpaguş, yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek ailelerine başsağlığı mesajı verdi.