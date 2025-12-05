Hafta sonu ne sınavı var? Bu hafta sonu sınav var mı?

Bu hafta sonu 4 sınav birden yapılacak. ÖSYM'nin 3, Anadolu Üniversitesi'nin 1 sınavı gerçekleşecek. Adaylar bu sınavları kaçırmamak için "Hafta sonu ne sınavı var" sorusunu yöneltiyor.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var?

Anadolu Üniversitesi tarafından 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde AÖF Güz Dönemi ara sınavları gerçekleşecek.

ÖSYM tarafından uygulanacak 3 sınav ise şöyle:

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 6 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.