Hafta sonu ne sınavı var? Bu hafta sonu sınav var mı?
Ülkemizde hafta sonları birbirinden önemli sınavlar oluyor. Gerek ÖSYM gerekse MEB'in sınavında on binler ter döküyor. Bu hafta da hangi sınavların olduğu merak ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...
Bu hafta sonu 4 sınav birden yapılacak. ÖSYM'nin 3, Anadolu Üniversitesi'nin 1 sınavı gerçekleşecek. Adaylar bu sınavları kaçırmamak için "Hafta sonu ne sınavı var" sorusunu yöneltiyor.
Bu hafta sonu hangi sınavlar var?
Anadolu Üniversitesi tarafından 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde AÖF Güz Dönemi ara sınavları gerçekleşecek.
ÖSYM tarafından uygulanacak 3 sınav ise şöyle:
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 6 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.
Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşecek.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.