Hakkari'de füzeli saldırı: 1 asker şehit
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan asker şehit oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı'ndan saldırı gerçekleştirildi.
Güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği piyade sözleşmeli er yaralandı.
Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Kaynak: AA