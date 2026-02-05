Halkalı Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Güneş tutulmasıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Tutulmanın türü ve gerçekleşeceği gün ilgi görüyor. Doğa tutkunları bu mucizevi olayı kaçırmak istemezken "Halkalı Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta" sorusu art arda geliyor.
Gökyüzü olaylarına ilgi duyanlar halkalı Güneş tutulmasını bekliyor. Tarih konusu sık sık gündeme gelirken utulmanın ülkemizden izlenip izlenmeyeceği de sıkça araştırılıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Güneş tutulması ne zaman?
Halkalı Güneş tutulması takvime göre 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saati ile 19.26'da görülecek.
17 Şubat'taki Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Halkalı Güneş tutulması Antarktika'dan izlenebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ