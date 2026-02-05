6 Şubat depremi anma mesajları

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde iki büyük deprem meydana geldi. 11 il bu depremden etkilendi ve can kayıpları yaşandı. Yüz binler evsiz kalırken her yıl bu acı hadisede yaşamını yitirenler törenlerle anılıyor. Vatandaşlar da mesajlar yolu ile duygularını ifade etmek istiyor.

6 Şubat deprem mesajları

6 Şubat depremleri ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri oldu. On binlerce canımızı kaybettik. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.

6 Şubat’ta yaşanan depremler hafızalarımızdan silinmedi. Büyük bir yıkım ve derin bir acı bıraktı. Kaybettiklerimizi unutmayacağız.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı hala taze. O gün yaşananlar hepimizin ortak yarası oldu. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

6 Şubat, Türkiye için zor bir gündü. Binlerce aile sevdiklerini kaybetti. Acımızı paylaşarak hatırlıyoruz.

Depremde kaybedilen her can unutulmadı. Yaşanan felaket hepimizi derinden etkiledi. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz.

6 Şubat depremleri Türkiye’yi derinden sarstı. On binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi evsiz kaldı. Acı günler boyunca büyük bir dayanışma yaşandı. Aradan zaman geçse de kayıplar unutulmadı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

Depremler sadece şehirleri değil, hayatları da yıktı. Binlerce aile sevdiklerinden ayrıldı. Yaşanan acı tüm ülkenin ortak duygusu oldu. O gün yaşananlar hafızalarda yerini koruyor. 6 Şubat’ta hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz.

6 Şubat’ta yaşanan felaket geride derin izler bıraktı. Büyük kayıplar yaşandı, birçok hayat yarım kaldı. Acı ve yas tüm ülkeyi sardı. Dayanışma ve sabır ön plana çıktı. Kaybettiklerimizi unutmayacağız.

Depremler sonrası ülke genelinde büyük bir hüzün yaşandı. Can kayıpları hepimizi derinden etkiledi. Acılar paylaşıldı, yaralar sarılmaya çalışıldı. Aradan geçen zamana rağmen unutulmadı. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.

6 Şubat, Türkiye tarihine acı bir gün olarak geçti. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Geride büyük bir yas ve sessizlik kaldı. Bu acı hepimizin ortak hafızasında yer aldı. Kaybettiklerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.