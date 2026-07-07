Haluk Görgün'den NATO mesajı: Türk savunma sanayisi dönüşümün itici gücü olmaya hazır

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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu, savunma üretimi ve teknoloji alanındaki iş birliklerinin masaya yatırıldığı kritik bir organizasyona dönüştü.

Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, etkinliğin yalnızca bugünü değil, gelecek yılları da etkileyecek kararların alınacağı önemli bir platform olduğunu söyledi.

Görgün, forumun bu yılki NATO Zirvesi'nin en önemli başlıklarından biri haline gelmesinin, müttefik ülkelerin savunma sanayisinin stratejik önemini daha iyi kavramasından kaynaklandığını ifade etti.

"Türkiye savunma sanayiinde örnek bir büyüme yakaladı"

Konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişine dikkat çeken Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sektörün son yıllarda benzeri görülmemiş bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

Forumun hazırlık sürecinde NATO Sekreterliği ile yakın iş birliği yürüttüklerini belirten Görgün, organizasyonun her ayrıntısının titizlikle planlandığını söyledi.

Bu yıl katılımcı sayısı ve niteliğinin en yüksek seviyeye ulaştığını kaydeden Görgün, foruma katılan heyetlere Türk savunma sanayisinin ürünlerini yakından inceleme çağrısı yaptı.

Özellikle Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın görülmesini tavsiye eden Görgün, Türkiye'nin geldiği teknolojik seviyenin sahada görülebileceğini ifade etti.

"Savunma mimarisi yeniden yazılıyor"

Son üç yılda yaşanan savaşlar ve küresel güvenlik krizlerinin savunma anlayışını kökten değiştirdiğini belirten Görgün, NATO'nun da bu değişime hızla uyum sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Vilnius Zirvesi'nde Savunma Üretim Eylem Planı'nın, Washington Zirvesi'nde Endüstriyel Kapasiteyi Genişletme Taahhüdü'nün kabul edildiğini hatırlatan Görgün, Lahey Zirvesi'nde ise savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarılması yönünde tarihi bir karar alındığını anımsattı.

"Çok az zamanımız var"

Haluk Görgün, konuşmasının en dikkat çeken bölümünde NATO ülkelerine ortak hareket çağrısı yaptı.

"Geçen üç yıllık süreç boyunca dünyanın neredeyse her bölgesindeki ciddi kırılmalar, savaşlar ve güvenlik tehditleri savunma mimarisini baştan yazdı. Bugünkü forum işte bu arka plan üzerinde gerçekleştiriliyor. Kesin olan, çok az zamanımızın bulunduğu, endüstriyel kapasitemizi güçlendirmemiz gerektiği ve hiçbir ülkenin bu yükü tek başına omuzlayamayacağıdır." ifadelerini kullandı.

Görgün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de sık sık vurguladığı gibi bu hedeflerin ancak müttefiklerin birlikte hareket etmesiyle gerçekleştirilebileceğini belirtti.

"Türk savunma sanayisi NATO'nun dönüşümüne hazır"

Türk savunma sanayisinin NATO'nun ihtiyaç duyduğu endüstriyel dönüşümün önemli aktörlerinden biri olmaya hazır olduğunu söyleyen Görgün, Türkiye'nin birçok kritik alanda olgunlaşmış teknolojilere sahip olduğunu ifade etti.

Silahlı insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, derin vuruş kabiliyetleri, uzay teknolojileri ve drone tehditlerine karşı geliştirilen çözümlerin NATO standartlarında görev yaptığını belirten Görgün, Türk savunma ürünlerinin halen birçok müttefik ülke tarafından sahada aktif olarak kullanıldığını söyledi.

Görgün, Türkiye'nin NATO müttefikleriyle yürüttüğü projelere de değindi.

İspanya ile modern jet eğitim uçağı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Görgün, Polonya'da elektronik harp ve sınır güvenliği altyapısına yönelik ortaklıkların devam ettiğini aktardı.

Ayrıca Romanya, Macaristan ve Estonya'nın kara ve deniz kuvvetlerinin modernizasyonuna katkı sağlandığını, Polonya'da konuşlu Bayraktar TB2 filosunun da transatlantik savunma kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti.

Hedef NATO bünyesinde daha güçlü iş birliği

Haluk Görgün, Türkiye'nin sahip olduğu savunma sanayii kabiliyetlerini NATO çatısı altındaki yeni projelere taşımayı hedeflediğini belirtti.

Son yıllarda Çok Alanlı Harekât ve İnovasyon Sürekliliği gibi birçok NATO etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Görgün, teknik uzmanlıklarını NATO'nun farklı çalışma platformlarına aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda forumun NATO'nun geleceğine önemli katkılar sunmasını temenni eden Görgün, katılımcıları Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde düzenlenecek resepsiyona davet etti.