Haluk Levent hakkında 190 milyonluk bahis iddiası

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Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan derneğin kurucularından Alper Çelik'in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifade dosyaya girdi. Çelik, Haluk Levent'in banka hesaplarını ve bahis işlemlerini kapsayan dikkat çekici iddialar dile getirdi.

"Bahis hesaplarımı kullanıyordu" iddiası

Emniyette ifade veren Alper Çelik, yaklaşık 20 yıldır Haluk Levent'in yanında bulunduğunu belirterek, Levent'in banka hesapları üzerindeki blokeler nedeniyle kendi hesaplarını kullandığını öne sürdü. Çelik, Haluk Levent'in zaman zaman kendi bahis hesapları üzerinden işlem yaptığını ve kendisine maç kuponları oynatması yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Milyonlarca liralık para trafiği soruldu

Soruşturma kapsamında Çelik'e, hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı para transferleri de soruldu. Çelik, yüz milyonlarca lirayı bulan para hareketlerinin Haluk Levent'in talimatıyla gerçekleştirildiğini, söz konusu paraların bahis, borsa ve borç ödemelerinde kullanıldığını öne sürdü. Ayrıca hesaplarında görülen yüksek hacimli işlemlerin kendi gelir düzeyiyle uyuşmadığını, bunun nedeninin de Levent'in yönlendirmeleri olduğunu savundu.

"190 milyon liralık kupon kaybedildi" iddiası

Dosyadaki ifadelere göre, Çelik'in hesapları üzerinden elektronik şans oyunları şirketleriyle yoğun para trafiği tespit edildi. Yaklaşık 190 milyon liralık bahis kuponunun kaybedildiğinin belirlenmesi üzerine ifade veren Çelik, bu paraların Haluk Levent tarafından borç alınarak oynandığını ve yatırılan bahislerin tamamının Levent'e ait olduğunu iddia etti.

Soruşturma sürüyor

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında savcılık ve emniyet birimlerinin mali para hareketleri ile bağış trafiğine ilişkin incelemeleri devam ediyor. Dosyada yer alan iddialar soruşturma aşamasındaki beyanlar olup, yargılama sürecinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda hukuki durum netleşecek.