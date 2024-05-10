Haluk Levent'ten BM'de ses getiren konuşma! 'Gazzeli çocuklar' diyince sözünü kesmeye çalıştılar

Yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Kenya’nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında konuştu.

Konuşmasında Gazzeli çocuklara dikkat çeken Levent, şunları söyledi:

* Bugün size güzel ülkem Türkiye'nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap'ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum.

* Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim.

'Ama vicdanım el vermedi...'

Konuşmasına ilişkin CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Haluk Levent, BM’ye niçin davet edildiğini şöyle anlattı: “Bizler AHBAP'larla nasıl yardımlar yaptık diye BM'nin ilgisini çekiyorduk bizi de davet ettiler konuşmacı olarak.”

Kendisinden AHBAP'la ilgili konuşma yapmasını beklediklerini anlatan Levent, “Ama vicdanım el vermedi. Sabah kalktım baktım ve haberlerde DSÖ sabah bir rapor yayınlamış. Refah sınır kapısında 600 bin çocuğun tehlikede olduğunu yazıyor” derken şöyle devam etti:

* Dedim ki Haluk sen ne yapabilirsin AHBAP'ı tanıttık, ev yaptık, okul yaptık, bunlar yapılır ama böyle bir fırsatın var. BM'de böyle bir fırsatın var tüm dünya duysun.

* Ne diyordu Netanyahu "Saldırılara karşılık verdik.” Sen saldırının karşısında 10 bin çocuğun ölümünü nasıl savunabilirsin bunu anlat dedim.

* Çıktım söyledim. Daha çok şeyler vardı söyleyeceğim. BM'nin daha da aktif olması gerekiyor, daha da bağımsız olması gerekiyor ama hanımefendi sözümü kesmeye çalıştı olay politikti.